Türkei mit erstem Reaktor am Weg zur Atommacht

Auch Syrien-Kroeg Thema bei Putin-Erdogan-Gipfel

Im Anschluss an die Eröffnung der Baustelle zogen sich Putin und Erdogan zu Gesprächen mit einem Schwerpunkt auf dem Konflikt in Syrien zurück. Am Mittwoch will der iranische Staatschef Hassan Rohani zu den Gesprächen dazustoßen. Russland und die Türkei stehen im Syrien-Krieg auf unterschiedlichen Seiten: Ankara unterstützt Rebellen, Moskau steht ebenso wie Teheran hinter dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad. Zuletzt näherten sich die Türkei und Russland aber deutlich an. „Wir arbeiten eng mit Russland zusammen, um den Terrorismus und die Kämpfe in Syrien schnell zu beenden“, sagte Erdogan. Er wolle die Kooperation mit Russland „fortsetzen und weiter ausbauen, jeden Tag“.