Einbrecher in Villacher Lokal gescheitert

Mehrfach gescheitert sind Einbrecher in einem Gastlokal in Villach: Die unbekannten Täter brachen zunächst das Fenster zum Gasraum auf, konnten es aber nicht öffnen, da es von Innen mit einem Sperrriegel zusätzlich gesichert war. Danach stiegen sie über ein doppelflügiges Fenster in die Toiletteanlage ein, konnten aber die versperrte WC-Türe nicht aufbrechen.