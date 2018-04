Mehr „Oberösterreich“ in den Landes-Kochtöpfen

26 Prozent Bio-Anteil in Landesküchen

Aktuell liegt der Kostenanteil von Bioprodukten durchschnittlich bei knapp 26 % in den Landesküchen, also in Berufsschulen, Landwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen, Landespflege- & Betreuungszentren, Landeskinderheimen, Landesjugendheimen und Betriebsküchen.