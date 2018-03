Vandalen öffneten vier Löschwasserhydranten

Während die meisten Kärntner in der Osterzeit zu Hause mit Familien Bräuche pflegen, stehen unsere Feuerwehren rund um die Uhr in Bereitschaft und sorgen für Sicherheit. In Hermagor mussten die Blauröcke Karfreitag unnötigerweise ausrücken, weil Unbekannte vier Löschwasserhydranten mutwillig geöffnet hatten.