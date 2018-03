Kärntner Schliff für die Wiener Secession

Laubwerk wird in Kärnten restauriert

Das gesamte Laubwerk der Kuppel wurde vor Ort händisch abmontiert und in die Traditionsschmiede nach Stockenboi gebracht. Dort können die beschädigten Blätter und Äste nicht nur fachgerecht restauriert, sondern auch technisch verbessert werden. Statt aufs Schweißen setzt Steiner mit Sohn Andreas (23) und Vater Siegfried (82), der immer noch mithilft, auf das stilgetreue Nieten: „So wurde die Kuppel auch ursprünglich errichtet.“ Im Sommer will er fertig sein.