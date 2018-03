Unserem Trinkwasser droht ein Anschlag durch EU

„Wir werden uns das so sicher nicht gefallen lassen. Ministerin Beate Hartinger-Klein hat volle Unterstützung zugesichert. Und auch mit den zuständigen Stellen in Brüssel wird bereits das Gespräch gesucht“, brodelt es am heutigen Weltwassertag in Wasser-Landesrat Elmar Podgorschek. Er will die Reform auch noch im heutigen Ausschuss für Wirtschaft- und EU-Angelegenheiten zum Thema machen.