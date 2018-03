„Es wird auch weiterhin keine neuen Steuern geben“

Und Ihrem eigenen Enkerl?

Dem kann ich alles sagen, aber er wird es mit seinen fünf Monaten nicht verstehen. Im Ernst: Ich sage, dass es unfair ist, wenn jedes Baby, das in Österreich auf die Welt kommt, schon sofort einen Schuldenrucksack von 33.000 Euro umgehängt bekommt. So sehr ist die Verschuldung in den letzten Jahrzehnten aufgebaut worden. Das werden wir jetzt korrigieren.