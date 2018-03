So geht der steinige Weg zum Nulldefizit

Es soll endlich Schluss sein mit der Schuldenpolitik der letzten Jahrzehnte. Die türkis-blaue Regierung glaubt an eine Trendwende, die von der guten Konjunktur, den Niedrigzinsen und Einsparungen getragen wird. In seiner ersten Budgetrede kündigte Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) für 2019 einen Überschuss von 541 Millionen Euro an. Der Weg zum Nulldefizit ist jedoch ein steiniger. „Es ist schwierig, aber möglich“, meint der Chef des Fiskalrates, Bernhard Felderer, im „Krone“-Interview.