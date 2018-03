Flut an neuen Kraftwerken an den Flüssen

Stattdessen geht der Ausbau der Wasserkraft munter weiter. Der Umweltdachverband hat erhoben, dass in Kärnten 80 Wasserkraftwerke in Planung, in Bau oder seit Kurzem in Betrieb sind. Die Projekte verteilen sich über das ganze Land: In Krems, Eisenkappel, Hüttenberg, im Lavanttal, in Großkirchheim, Ferlach, Rennweg, Arnoldstein und in vielen weiteren Regionen sind neue Laufkraftwerke geplant. Hinzu kommen Vorhaben in Osttirol, wo es Pläne für um die zehn weitere Anlagen gibt. Wie ein geplantes Laufkraftwerk der TIWAG am Tauernbach/Isel. Wie berichtet, stemmen sich Gegner vehement gegen das Projekt. Sie fordern stattdessen eine Unterschutzstellung des Areals als Natura-Gebiet.