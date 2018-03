Drei Millionen Euro für das „Museum der Zukunft“

Neugestaltung als wichtige Innovation

"Ars Electronica ist mit Aktivitäten in der ganzen Welt das internationale Aushängeschild der Stadt Linz und mit Besucherrekorden im Center und beim Festival auch am Standort erfolgreicher denn je. Jetzt, da die Digitalisierung in jedem Bereich unseres Lebens spürbar ist, steigt das Interesse an Ars Electronica und ihrer über Jahrzehnte aufgebauten Expertise exponentiell. Die Neugestaltung der Dauerausstellung ist eine wichtige Investition, damit die Aufgaben des AEC als Science Center mit tollen neuen Technologien, als Kunstmuseum mit Meisterwerken der Computerkunst und als Schule der Zukunft gestärkt werden", so Stadträtin und Beiratsvorsitzende der Ars Electronica Linz GmbH & Co KG, Doris Lang-Mayerhofer.