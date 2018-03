Streit um Leinenpflicht auf Perchtoldsdorfer Heide

Die Perchtoldsdorfer Heide ist Lebensraum zahlreicher bedrohter Wildtiere – und auch bei Hundebesitzern sehr beliebt. Um ein friedliches Miteinander zu bewerkstelligen, hat die Gemeinde im Jahr 2005 eine Leinenpflicht eingeführt. Das Problem: Eine Prüfung durch Experten hat ergeben, dass diese Verordnung in einigen Punkten nicht dem Landesgesetz entspricht und aufgehoben werden muss. Soll heißen: In Zukunft gilt das weniger strenge Landesgesetz. Hunde müssen entweder an der Leine geführt werden oder können nur einen Beißkorb tragen. Eine gesetzeskonforme Nachfolgeregelung sei erst in Arbeit.