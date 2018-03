Vanek-Assist bei neuntem Columbus-Sieg in Serie

Die Columbus Blue Jackets haben am Dienstag in der National Hockey League (NHL) den neunten Sieg in Serie geschafft. Thomas Vanek steuerte zum 5:3-Auswärtserfolg gegen die New York Rangers einen Assist zum 1:0 der Gäste bei. Durch den Sieg verdrängten die Bluet Jackets in der Metropolitan Division die in Detroit unterlegenen Philadelphia Flyers um einen Punkt von Platz drei.