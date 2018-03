Voodoo-Skandal: KH-Nord-Beraterin S. gefeuert

Unterlagen fehlen: Leistungen von Energie-Guru unklar

Alle Versuche von S., die Vorwürfe zu bestreiten, indem sie von einer „Intrige des KAV gegen mich“ sprach, brachten der Beraterin nichts: Die Verdächtige ist vorerst ihren Job los. Der Druck auf den KAV wuchs auch deshalb enorm an, weil enthüllt wurde, dass wichtige Buchhaltungsunterlagen zum Esoterik-Auftrag fehlen. So ist nicht klar, wie viele Coachings der beauftragte Energie-Guru für sein fünfstelliges Honorar überhaupt in Wien abhielt.