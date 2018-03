Hokuspokus im KH Nord: Streit um Auftrag eskaliert

Nicht nur allein aufgrund dieser Anschuldigung ist die Stimmung in der KAV-Direktion schlecht: Denn während der Technik-Direktor des KAV, Herwig Wetzlinger, den Skandal ganz gut abwettert, kommt Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb immer mehr unter Druck: Zu ihrem Verantwortungsbereich gehören das Personalwesen sowie die Kommunikation, die auch in diesem Fall wieder katastrophal ablief. Ein Insider des KAV: „Jetzt streiten alle, wer was zu verantworten hat.“