Vater und Sohn als Baustellen-Diebe ausgeforscht

Zur rechten Zeit am rechten Ort war eine Villacher Polizeistreife am Montag gegen 22.45 Uhr. „Die Beamten beobachteten zwei Männer, als sie gerade dabei waren mehrere Dachpapperollen in ihr Fahrzeug zu verladen“, schildert ein Polizist: „Als die Kollegen einschritten, gab der 51-Jährige sofort zu, die Dachpappe gestohlen zu haben“