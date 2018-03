Frau starrte 20 Stunden auf ihr Handy - Not-OP!

Blutgefäße zusammengedrückt

Nachdem sie aus dem Zug ausstieg, brach sie noch auf dem Bahnsteig zusammen und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. In einer Operation am Gehirn wurden ihre zahlreichen Blutgerinnsel entfernt. Der Arzt hatte als Erklärung die lange Liegeposition auf nur einer Seite, bei der die Blutgefäße zusammengedrückt wurden. Der 47-jährigen schien das jedoch keine Lehre gewesen zu sein. Anstatt sich im Krankenhaus von der OP zu erholen, widmete sie sich danach sofort wieder ihrem Smartphone.