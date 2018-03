Prozess um Amtsmissbrauch im Fall Pichl bei Wels

Unter den bisher elf von FPÖ-Landesrat Elmar Podgorschek als Gemeindeaufsicht eingebrachten Anzeigen gegen Gemeinden mit beharrlichen Verwaltungsmissständen ist Pichl bei Wels wohl die am längsten schwelende (ursprünglich schon seit 2009/2010, also weit vor Podgorscheks Zeit) und vom Umfang her brisanteste.