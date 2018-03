Zu einem tierischen Einsatz musste die Freiwillige Feuerwehr Stein im Jauntal am Donnerstag gegen Mittag ausrücken. Auf einem Bauernhof in Littermoos war ein Schwein aus seiner Box entkommen, hatte sich dann neugierig auf Erkundungstour begeben und war dabei in die Güllegrube gestürzt. „Die Grube war Gott sei Dank nicht so voll und die baulichen Gegebenheiten haben auch gepasst. So konnte der Atemschutztrupp in die Grube steigen und das Schwein unverletzt herausheben“, freut sich Einsatzleiter Johann Hrowath. Bravo!