40-jähriger Albaner wird EU-weit gesucht

Ein Überfall auf eine Kärntner Kellnerin in der Nacht auf den Heilig Abend 2017 ist nun geklärt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde ein 40-jähriger Albaner als Tatverdächtiger ausgeforscht. Er hatte eine 25-jährige Kellnerin eines Lokales in Spittal an der Drau mit einer Pistole bedroht und beraubt. Gegen ihn wurde ein EU-Haftbefehl erwirkt, er ist zur Fahndung ausgeschrieben.