Alles dreht sich, alles schwankt

Drehschwindel hat seine Ursache meist im Gleichgewichtsorgan. HNO-Fachärztin Dr. Katharina Meng, Leiterin der Schwindelambulanz am SMZ-Süd – K.Franz-Josef-Spital: „Auslöser ist oft eine Störung der Reizwahrnehmung. Um die Orientierung im Raum zu ermöglichen, muss die Informationsübertragung zwischen Augen, Muskeln und Gleichgewichtsorgan zusammenpassen. Bei widersprüchlichen Signalen kennt sich das Gehirn nicht aus und berechnet die Position im Raum falsch.“ Am häufigsten sind die so genannten Kristalle im Innenohr schuld, welche ebenfalls zur Orientierung im Raum beitragen. "Verrutschen diese Steinchen, reizen sie die Sinneshaarzellen, was Drehschwindel auslöst. Dieser gutartige Lagerungsschwindel tritt vermehrt ab dem 50. Lebensjahr auf, öfter bei Frauen als Männern. Risikofaktoren sind Osteoporose, langes Liegen und Kopfverletzungen, auch Vitamin D-Mangel wird diskutiert“, so Dr. Meng. Die Störung vergeht oft von selbst, ist aber auch gut behandelbar, dann geht es schneller und Chronifizierung wird vermieden. Mit speziellen Lagerungs-Übungen versucht man, die Kristalle wieder an ihren Platz zu manövrieren. Meist ist der „Spuk“ nach wenigen Tagen vorbei.