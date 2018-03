Streit um Charles Mansons Leiche: Enkel gewinnt

Manson-Sohn: „Er war wie Gandhi“

Roberts, der selbst Musiker ist, ist von der Unschuld seines Vaters überzeugt: „Er hat nie jemanden umgebracht.“ Vielmehr sei Manson „eine inspirirende Figur wie Mahatma Gandhi gewesen“, sagte er im November gegenüber der „Daily Mail“. Charles Manson hatte unter anderem den Beach-Boys-Song „Never Learn Not to Love“ geschrieben. Guns n‘ Roses veröffentlichten auf ihrem Album „The Spaghetti Incident“ 1993 den Manson-Song „Look at Your Game Girl“. Um die Rechte an diesen und anderen Werken des Mehrfachmöders geht es bereits am Freitag, wenn die mutmaßlichen Erben wieder vor Gericht ziehen.