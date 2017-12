Bizarrer Streit um Leiche von Massenmörder Manson

So übernahm die Bezirksverwaltung die sterblichen Überreste, in der fälschlichen Annahme, niemand würde Ansprüche darauf anmelden. Doch einige der Streithähne würden behaupten, sie hätten einen ausdrücklichen letzten Willen des Verstorbenen schriftlich vorliegen. "Klar ist da gar nichts", so Walters, weshalb der Bezirk nun Angst habe, die Leiche des 83-Jährigen dem Falschen auszuhändigen - und anschließend verklagt zu werden. Ein Gericht soll deshalb entscheiden, wer Manson bekommt.