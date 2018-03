Zweifel am „Deckel“ für die Mindestsicherung

Gerstorfer (SPÖ) ist zuversichtlich

Auch in Oberösterreich gibt es das 1500 Euro-Limit, das ÖVP und FPÖ eingeführt haben, was von SPÖ und Grünen massiv, aber vergeblich bekämpft worden ist. Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) sagt nun angesichts Niederösterreichs: „Ich fühle mich in meinem Rechtsverständnis gestärkt, dass die Deckelung der Mindestsicherung in Oberösterreich keinen Bestand haben wird.“ Was das VfGH-Urteil für Oberösterreich konkret heiße, werde nun geprüft.