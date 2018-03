Einbrecher stahlen leeren 200-Kilo-Tresor

Viel Mühe gemacht haben sich unbekannte Einbrecher in der Nacht auf Samstag in einem Hotel im Bezirk Spittal an der Drau: Wohl in der Hoffnung den Coup ihres Lebens zu machen, transportierten sie einen 200 Kilogramm schweren Tresor aus dem Büroraum des Gebäudes. Was sie aber nicht wussten: Der Tresor war leer.