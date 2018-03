NY: Hubschrauber stürzt in East River - zwei Tote

Ein Hubschrauber ist in New York über dem East River abgestürzt. Rettungskräfte durchsuchten das Gewässer zwischen den Stadtteilen Manhattan und Queens, berichteten Polizei und Feuerwehr am Sonntagabend. Mindestens zwei Menschen wurden getötet, eine Person soll den Absturz überlebt haben. Laut einem Bericht der „New York Post“ befanden sich mindestens fünf Menschen an Bord, anderen Medien zufolge waren es insgesamt sechs Insassen.