Lions büßen in ABL Boden auf Leader Kapfenberg ein

Kapfenberg führt nun vier Zähler vor Traiskirchen und den Swans Gmunden. Im zweiten Freitag-Spiel mussten sich die Fürstenfeld Panthers ebenfalls auf eigenem Parkett den Gästen beugen. Bis zum 43:45-Halbzeitstand (richtig) hatten die Steirer gegen Wels noch gut mitgehalten. Dann verloren die Hausherren aber ihren Schlüsselspieler Wesley Gordon, der sich nach einem Zusammenstoß am Knie verletzte, und die Oberösterreicher zogen in der Folge davon. Die nächste Runde geht bereits am Sonntag/Montag in Szene.