KAC ist im Viertelfinale vor Bozen gewarnt

Am heutigen Freitag startet in der Eishockey-Liga EBEL das Viertelfinale, der KAC bekommt es mit Bozen zu tun. Die Walker-Truppe hat gegen die Südtiroler in der laufenden Saison zwar alle Duelle gewonnen, trotzdem hat das wenig Aussagekraft. Denn zuletzt trafen die Teams Anfang Dezember aufeinander. „Es wird sicher ruppig, wir müssen kühlen Kopf bewahren. Zuletzt sind wir immer besser in Form gekommen“, so KAC-Kapitän Manuel Geier.