Anwalt in U-Haft: Es geht um 20 Kilo Gold

Versteck in Wohnung verraten?

An beiden Abenden besuchte der nun in U-Haft sitzende Wiener Anwalt (41) mit der 80-jährigen Wohnungsinhaberin Aufführungen in der Staatsoper. Als reines Ablenkungsmanöver, wie die Behörden vermuten. Denn er soll es gewesen sein, der den Einbrechern das genaue Versteck des Goldschatzes in der Wohnung verraten hat. Bereits vor knapp zwei Wochen wurde der Rechtsanwalt, der sich meist mit Zivilverfahren beschäftigt, in die Untersuchungshaft ins Wiener Landesgericht eingeliefert.