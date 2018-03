Wiener Rechtsanwalt nach Goldbarren-Coup in Haft!

Geheimversteck verraten?

Laut den Ermittlungen – die Staatsanwaltschaft verweigert bisher jede Auskunft – soll der Anwalt mit dem späteren Opfer einen Abend in der Oper gemeinsam verbracht haben. Währenddessen drangen Einbrecher in die Wohnung der Frau ein, zogen aber ohne Beute wieder ab. Beim zweiten Einbruch jedoch fielen ihnen die sehr gut versteckten Goldbarren in die Hände. Und wie die Behörden vermuten, stammte der heiße Tipp von dem Rechtsanwalt, dem das Opfer das Geheimversteck zuvor verraten haben soll.