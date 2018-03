Fossil von winzigem Urvogel-Baby entdeckt

Einen außergewöhnlichen Fund haben Wissenschaftler in Spanien gemacht. Sie fanden ein fast vollständig erhaltenes Fossil eines 127 Millionen Jahre alten, nur knapp fünf Zentimeter großen Urvogel-Kükens, das Einblick in die evolutionäre Entwicklung früher Vogelarten gibt. Das frisch geschlüpfte Vögelchen sei sehr bald nach seiner Geburt gestorben, so die Forscher.