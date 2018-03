Sturz von Sessellift: Fahndung nach 5 Holländern

Gleichgewicht verloren

Jedes der Kinder musste vorschriftsmäßig einzeln fahren. Sie wurden Erwachsenen zugeteilt und saßen am Sechserlift links außen - auch Alexander. Kari: „Er erzählte, dass er oben das Licht am Balken beobachtet hatte. Solange es rot war, durfte er ja nicht hinaus. Als dann der Liftbügel zu früh hochging, wurde er nervös. Der Bub klammerte sich links an den Lift, rechts hielt er die Stöcke und starrte das Licht an. Dabei verlor er das Gleichgewicht.“