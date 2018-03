Mutter von Opfer: „Hoffe, ihr Tod wird gesühnt“

Mittwoch kurz vor 16 Uhr bei klirrender Kälte von minus zehn Grad Celsius eine gute Autostunde von Wien entfernt, in dem 2500-Seelen-Ort Velká Maca: Wir treffen Zlatica Kusnirova, die Mutter der hingerichteten Martina Kusnirova. Nach dem Mord an ihrem Schwiegersohn in spe und dessen Freundin wirkt die Slowakin gebrochen.