Journalist und Verlobte bei Pressburg erschossen!

Wie der slowakische Polizeipräsident Tibor Gaspar am Montagvormittag bestätigte, sind der bekannte Investigativjournalist Jan Kuciak, Reporter des Nachrichtenportals aktuality.sk, und seine Verlobte am Wochenende ermordet worden. Die Polizei fand die Leichen der beiden demnach am späten Sonntagabend in ihrem Haus in der westslowakischen Gemeinde Velka Maca nahe der Stadt Trnava.