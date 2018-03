Bewohner und zwei Katzen erlitten Gasvergiftung!

Giftige Dämpfe eingeatmet

Da kam der 77-jährige Hausbesitzer herein, um nach seinen beiden Katzen zu sehen – er atmete die giftigen CO-Dämpfe ein, merkte sofort, dass es ihm schlecht ging und schleppte sich gerade noch rechtzeitig aus der Gefahrenzone, ehe er bewusstlos wurde. Er alarmierte die Rettung – als die Einsatzkräfte eintrafen, schlug sofort das CO-Messgerät an. Die Feuerwehr drang mit Atemschutz in den kontaminierten Raum vor, fand dort zwei bewusstlose Katzen. Die Tiere konnten gerettet werden, ein Tierarzt kümmert sich um sie. Der Pensionist musste mit einer Vergiftung ins Krankenhaus. Ein Techniker repariert die Heizung.