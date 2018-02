UN-Helfer in Syrien verlangen Sex für Essen

„Wird seit Jahren ignoriert“

Für Danielle Spencer ist klar: "Sexueller Missbrauch und sexuelle Ausbeutung sind in Syrien seit sieben Jahren bekannt, und seit sieben Jahren wird es ignoriert." Weshalb das so sei? "Die UNO und das humanitäre System haben entschieden, die Frauen zu opfern", so Spencer gegenüber BBC, "sie werden missbraucht, damit die humanitäre Hilfe mehr Menschen erreicht."