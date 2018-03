Kein Scherz! Linzer SPÖ will „Kurz“ loswerden

Der morgige Linzer Gemeinderat steht ganz im Zeichen des Parkens. Während die ÖVP ein Pilotprojekt in Sachen „Leistbares Bewohnerparken in Garagen“ vorantreiben will und eine Anfrage an Stadtvize Detlef Wimmer (FPÖ) stellen wird, was mit den verhüllten Parkautomaten passieren soll, bereitet die SPÖ eine Resolution vor: Die Sozialdemokraten wollen „Kurz“ loswerden!