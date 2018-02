ORF klagt Strache und Facebook auf Unterlassung

Mit dem Posting vom 13. Februar habe Strache "in der Verfälschung eines ORF-Werbe-Sujets" dem ORF unterstellt, "er verbreite in allen seinen Medien Fake News, Lügen und Propaganda", so Wrabetz. "Damit wurde im Zusammenhang mit einem ORF-Inserat ein ehrenrühriger und kreditschädigender Text hinzugefügt. Mit diesem Text wurde die journalistische Arbeit von 800 ORF-Journalistinnen und Journalisten im Fernsehen, Radio und Online diskreditiert", schreibt der Generaldirektor. Deswegen begehrt der ORF Unterlassung und behält sich in der Folge - "wegen der massiv persönlichkeitsverletzenden und wahrheitswidrigen Angriffe auf den ORF" - die Geltendmachung weiterer immaterieller Schadensersatzansprüche vor.