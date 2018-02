Pröll und Mitterlehner unterzeichnen Volksbegehren

Immer mehr Länderchefs für Rauchverbot in Gastronomie

Einer nach dem anderen scheren die ÖVP-Länderchefs aus der Bundes-Diktion aus und sprechen sich für ein allgemeines Rauchverbot in der Gastronomie aus. "Ich mache da aus meinem Herzen keine Mördergrube", so der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, der betont, überhaupt einer der Ersten in der Volkspartei für ein generelles Qualmverbot gewesen zu sein.