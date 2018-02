„Lügen“-Vorwurf: Armin Wolf klagt Strache

"Zeit im Bild 2"-Moderator Armin Wolf hat sich angesichts eines Facebook-Postings von Vizekanzler Heinz-Christian Strache, in dem der FPÖ-Chef dem ORF-Journalisten "Lügen" vorwirft, "ehrlich fassungslos" gezeigt. "Selbstverständlich werde ich das klagen", erklärte der Anchorman am Dienstag. Der ORF selbst kündigte an, bei Facebook die Löschung des Strache-Postings zu veranlassen, und prüft ebenfalls rechtliche Schritte.