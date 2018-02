Hermagor: Drohbrief in Schule entdeckt

Ein Drohbrief sorgte für große Aufregung in einer Hermagorer Schule. In einem Schreiben war angekündigt worden, dass am „Freitag, um 9.30 Uhr etwas passieren“ werde. Die Schulleitung reagierte, verständigte die Polizei und Freitagfrüh wurden im Beisein von Polizisten Taschen und Rucksäcke der Schüler kontrolliert.