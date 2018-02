Die beliebtesten Kosenamen der Österreicher

Eine Überraschung? "Schatz" oder "Schatzi" ist in Österreich der beliebteste Kosename für den Partner: vier von zehn "bessere Hälften" (33 Prozent der Männer, 44 Prozent der Frauen) werden einer repräsentativen Befragung nach so genannt. Auf den Plätzen folgen "Hase/Hasi" und "Maus/Mausi". Und es gibt mehr "Spatzis" als "Prinzessinnen" in der Alpenrepublik.