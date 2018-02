„Endlich frei!“ Ruttensteiner ab 1. Mai bei FIFA

Rückkehr möglich

Ab 1. Mai arbeitet Ruttensteiner für die FIFA, um Verbände bzw. Sportdirektoren zu beraten. Was er gleich zu Beginn seiner Tätigkeit in Südafrika und Trinidad und Tobago tun wird. Parallel dazu eröffnet er ein Unternehmen für Sport-Management, Consulting und Coaching. Was nicht heißt, dass sich der Wolferner nicht auch eine Rückkehr auf die Trainerbank vorstellen könnte. „Aber nur, was sportlich Interessantes“, sagt Ruttensteiner, der etwa bereits ein finanziell hochlukratives Angebot vom katarischen Wüstenklub Al Ahly ausgeschlagen hat.