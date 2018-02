Verletzter VSV-Crack Sofron aus Spital entlassen

Nach dem harten, aber nicht regelwidrigen Check von Halmo krachte Istvan Sofron ja mit dem Kopf aufs Eis und zog sich dabei die Verletzungen zu, war kurz bewusstlos. Mittlerweile wurde der Ungar aus dem Krankenhaus entlassen - er erlitt unter anderem eine Gehirnerschütterung sowie eine Nasenbeinfraktur. Wie lange der 29-Jährige ausfällt, ist noch offen. Schon am Freitag geht's für den VSV zur Revanche nach Bozen - will man in der Quali-Runde bestehen, müssen diesmal wieder Punkte her.