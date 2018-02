Mehr Geld für Kärntens Landärzte

Honorierungsmodell mit 1,2 Millionen

Außerdem soll mit einem neuen Honorierungsmodell, für das 1,2 Millionen Euro bereitgestellt sind, das persönliche Engagement der Landärzte besser abgegolten werden. Weitere 700.000 fließen in die Schaffung neuer Kassenplanstellen in der Allgemeinmedizin. 4,8 Millionen Euro werden in den Ausbau von Facharztstellen fließen. Der dritte Teil des Maßnahmenpaketes sieht den verstärkten Ausbau von Gruppenpraxen vor.