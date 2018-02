In ÖVP-Umfrage erfängt sich die SPÖ Oberösterreich

20 bis 21 Prozent Wählerzuspruch werden der SPÖ in dieser Umfrage gegeben – das ist doch deutlich mehr als die 17 bis 18 Prozent aus der Juli-Umfrage der ÖVP und noch viel mehr als in einer anderen landespolitischen Umfrage aus dem November mit bloß 14 bis 16 Prozent, die allerdings nicht so ohne weiteres vergleichbar ist.