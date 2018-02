Einige Monate Haft für geplantes Terror-Blutbad

Wegen Gründung einer terroristischen Vereinigung, verbrecherischen Komplotts und Bildung einer kriminellen Organisation mussten sich ein 19 und ein 22 Jahre alter Tschetschene sowie ein 19-jähriger Österreicher mit Migrationshintergrund am Mittwoch vor dem Landesgericht Wien verantworten. Das Trio hatte geplant, so viele Polizisten wie möglich bei einem Anschlag in St. Pölten zu töten. Da ein Insider die Terrorpläne verriet, machten die Männer einen Rückzieher.