Anschlag auf Polizisten geplant: 3 Schuldsprüche!

"Gerade Menschen in diesem Alter sind empfänglich für die Ideologie des IS und suchen Anschluss", gab Staatsanwalt Markus Berghammer zu bedenken. Seiner Darstellung zufolge erteilte Abu Nuuh den Angeklagten den Auftrag, in einer österreichischen Stadt, die kleiner als Wien sein sollte, Polizisten zu ermorden, nachdem sie einen Treueschwur auf den IS abgelegt hatten. Laut Anklage beabsichtigten die drei jungen Männer zunächst, einen Waffenhändler in St. Pölten zu überfallen. Mit den erbeuteten Waffen wollten sie dann ein Blutbad in einer Polizeiinspektion in der niederösterreichischen Hauptstadt anrichten. Dabei sollen sie ihren "Märtyrertod" bewusst in Kauf genommen haben.