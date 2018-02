Frau (19) rammt Fußgänger mit Auto - tot

Was sich am Dienstag gegen 21.50 Uhr auf der Bundesstraße in Ainet zugetragen hat, werden zumindest zwei Familien nie vergessen können: Eine 19-Jährige aus dem Lavanttal lenkt ihren Wagen auf der Bundesstraße. Plötzlich sieht sie einen Fußgänger auf der Fahrbahn. Zu spät. Frontal stößt ihr Auto gegen Viktor G. Für den Osttiroler kommt jede Hilfe zu spät, der 51-Jährige erliegt noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Er hinterlässt seine Frau und drei Kinder.