Australien: Schülerin findet in Rucksack Schlange

Schreck in der Mittagspause: Als eine australische Schülerin in der Pause die Jause aus ihrem Rucksack nehmen wollte, entdeckte sie in diesem eine Giftschlange. Bei dem Tier handelte es sich um eine sogenannte Rotbäuchige Schwarzotter (Pseudechis porphyriacus), die bis zu drei Meter lang werden kann. Die Schlange maß allerdings nur 60 Zentimeter, wie die Behörden im Bundesstaat Queensland am Mittwoch mitteilten. Die Art gilt als eher beißfaul.