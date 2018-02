Trumps Anwalt zahlte 130.000 Dollar an Pornostar

Um eine mutmaßliche sexuelle Begegnung von US-Präsident Donald Trump mit der Pornodarstellerin Stephanie Clifford zu vertuschen, wurde offenbar viel Geld in die Hand genommen. Der Anwalt des Politikers bestätigte die Zahlung von 130.000 Dollar (rund 105.000 Euro) an die Frau, die in der Branche als Stormy Daniels bekannt ist. Das Geld sei während des Präsidentenwahlkampfs im Jahr 2016 geflossen.